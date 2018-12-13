Türkiye’nin gökyüzündeki yeni markası Gökbey

Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde T625 helikopterinin isminin Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı. Özgün Helikopter Programı, program takvimine ve bütçesine uygun şekilde yürütülüyor. Program kapsamında, tasarım, geliştirme, üretim, test ve doğrulama, kalifikasyon, sivil/askeri sertifikasyon ve teknik veri paketlerinin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Helikopterin, üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde, yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor. Helikopteri, geliştirme aşamasında uzun ve zorlu bir süreç bekliyor. Helikopter yaklaşık 2 yıl boyunca bir dizi yer ve uçuş testine tabi tutulacak. Helikopter ve sistem seviyesinde 100’den fazla test yapılacak. Sivil kullanımı da olacak T625, bu sebeple askeri helikopterlerden farklı olarak sivil sertifikasyondan da geçecek.