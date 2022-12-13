Türkiye'nin giderek artan varlığı ayarlarını fena bozdu

Fransız medyasında yer alan analiz yazısında Türk medyasının Afrika'daki ağını hızla genişlettiğine dikkat çekildi.

Çin, Rusya ve Türkiye Afrika'da avantaj aradığı, birçok gelişmiş ülkenin Afrika'nın dünyaya açılan penceresi olmak için mücadele ettiği analiz yazısında ayrıntılı ele alındı. Başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerin medya aracılığıyla Afrika'daki varlıklarını artırdığına vurgu yapıldı.

Etiyopya ve Nijerya'da büro ve muhabirleri bulunan Anadolu Ajansı'nın Hartum, Mogadişu ve Johannesburg'da büro açmayı planladığı belirtilen analiz yazısında, "Türkiye, Afrika'daki medya varlığını güçlendirmeyi umuyor. 2014 yılından bu yana Hausa ve Svahili dillerinde yayın yapan TRT, TRT Afrika etiketiyle yayın alanını genişletmeyi planlıyor. Türk özel medya şirketleri, devlet desteğiyle Afrika'da da faaliyet gösteriyor. Natural TV, 2017 yılından bu yana aralarında Benin, Burkina Faso, Senegal, Gana ve Nijerya'nın da bulunduğu çok sayıda ülkede başta drama dizileri olmak üzere eğlence içeriklerini uydu üzerinden yayınlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle büyüyen ekonomik ve siyasi bağlarının olduğu kaydedilen yazıda, "Son 20 yılda ikili ticaretin değeri 5 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. Türk Hava Yolları, kıta genelinde 62 noktaya uçarak Afrika dışındaki tüm diğer havayollarından daha fazla uçmaktadır. Türkiye ayrıca silah ve inşaat pazarlarında da tercih edilen bir tedarikçidir. Afrika'da 2000 yılında 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükselmiştir ve kalkınma işbirliği ajansı 22 ülkede faaliyet göstermektedir" denildi.

ABD merkezli Middle East Institute düşünce kuruluşundan John Calabrese, Türkiye'nin angajman stratejisini 'yerleşik ve gelişmekte olan bölge dışı güçleri içeren yoğun rekabet bağlamında' geliştirdiğini söyledi.

Siyaset bilimci Jean Marcou ise Türkiye'nin birçok Afrika ülkesi için önemli bir ortak haline geldiğini ve Fransa gibi diğer güçlerin oldukça endişeli olduğunu kaydetti.

Star Gazetesi