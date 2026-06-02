Türkiye’nin geleceği parlak

BUĞRA KARDAN

İktisatçı Dr. İsmail Çapak, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Maşallah Türkiye’ye. Pandemi zamanında ülkelerin önemli bölümü küçülmeye gitti. Buna rağmen Türkiye, büyümeyi bildi. Şükür ki savaş döneminde de Türkiye, iyi bir imtihan verdi. Rusya-Ukrayna, İran-İsrail-Amerika savaşlarına rağmen ülkemizde ekonomik aktivite kuvvetlendi. Etrafımız ateş çemberi iken büyümek başarı. İnşallah, yolumuz açık. İran-İsrail-Amerika Savaşı bitince daha iyi bir tablo ortaya çıkacak. İkinci ve üçüncü çeyrekte daha güzel bir fotoğraf belirecek. İlk çeyrekte yüzde 2.5 büyümek gurur verici. 23 çeyrektir büyümek takdire şayan. Ancak sorunları da unutmamalıyız. Geçinme ve barınma problemlerini ortadan kaldırmalıyız. Yeni sosyal konutlar inşa etmeliyiz. Orta ve dar gelirlilerin konut edinmelerini kolaylaştırmalıyız. Hayat pahalılığını önleyici tedbirlere ağırlık vermeliyiz. Enflasyon ve faizin de düşüşüne odaklanmalıyız. Barınma, geçinme problemlerini gündemden çıkarmalıyız. Emekçilerin ve emeklilerin hayat şartlarını daha da iyileştirmeliyiz.