CHP'de grup toplantısı kargaşası sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye Genel Başkan olarak dönmesinin ardından korsan genel başkan sıfatıyla kendisini CHP Grup Başkanı seçtiren Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu’nun yapılmaması için açık talimatına rağmen yarın Meclis’te gerçekleştireceğini açıkladığı grup toplantısı konusunda kargaşa devam ediyor.

CHP'de yarın yapılacağı duyurulan grup toplantısına ilişkin belirsizlik devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın yayımladığı resmi programda CHP Grup Toplantısı'na yer verilmemişti. TBMM'nin salı günleri kamuoyuyla paylaştığı haftalık bilgilendirme programında, CHP'nin grup toplantısına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmazken, partide mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler toplantının akıbetine ilişkin tartışmaları artırmıştı.

GÖZLER TBMM'DE

Resmi programda, DEM Parti'nin yarın saat 12.45'te gerçekleştireceği grup toplantısı ile İYİ Parti'nin çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantısı yer aldı. CHP'nin grup toplantısının ise Meclis gündeminde bulunmaması dikkat çekti. CHP'de yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüye kimin çıkacağına ilişkin belirsizlik devam ederken Özgür Özel ise toplantının yapılacağını açıkladı.

CHP BAŞVURUSU

CHP Meclis Grubu da bu CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı belirtilirken gelen son dakika bilgilerine göre TBMM başkanlığının Özgür Özel’in başvurusuna onay verdiği ve CHP Grup toplantısının yapılacağı iddia edildi.

 

