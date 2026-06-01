İran müzakereleri askıya almıştı! Trump: Haberim yok! Kendileri bilir...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtti. Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" dedi. İran'ı bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Trump, "Bence istedikleri kadar bekleyebilirim. Onlar bir servet kaybediyorlar" yanıtını verdi.

İRAN’DAN GAZZE VE LÜBNAN ŞARTI

İran basını, İran'ın İsrail'in Lübnan'da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. Adı açıklanmayan İranlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar "diyalog" olmayacağı bildirilmişti.