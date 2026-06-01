  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maalesef acı haber! Şehit sayısı yükseldi Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı CHP'li belediye AK Parti'ye geçti MSB'den Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci yılına özel paylaşım Yeniden Refah Partisi'nden alçaklığa tepki Türkiye'den İsrail'deki vandallığa sert tepki Bakan Bayraktar’dan nükleer müjde: Akkuyu’nun ilk ünitesini devreye alıyoruz! Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı! İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı" Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık!
Dünya ABD Başkanı Trump: Netanyahu'ya bunu soracağım
Dünya

ABD Başkanı Trump: Netanyahu'ya bunu soracağım

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump: Netanyahu'ya bunu soracağım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan CNBC kanalına telefonla verdiği kısa mülakatta İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin son durumu değerlendirdi.

"Açıkçası görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil." diyen Trump, bu konuda rahat bir pozisyonda olduğunu belirtti.

 

ABD Başkanı, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin ise, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup. bittiğini soracağını" aktardı.

Trump ayrıca, Tahran’ın müzakereleri durdurmanın yanı sıra Hürmüz Boğazı’nı "tamamen kapatacağını" duyurmasının ardından yükselen petrol fiyatları konusunda da endişeli olmadığını belirtti.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

 

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi
ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

Dünya

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!
Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!

Dünya

Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor!

İran müzakereleri askıya almıştı! Trump: Haberim yok! Kendileri bilir...
İran müzakereleri askıya almıştı! Trump: Haberim yok! Kendileri bilir...

Dünya

İran müzakereleri askıya almıştı! Trump: Haberim yok! Kendileri bilir...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!
Gündem

Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türkiye'de vereceği konser öncesi bilet kuyruğuna girenlerin ikiyüzlülüğü, sağduyulu vatandaşların sert tep..
E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!
Gündem

E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Özel ve yönetimini FETÖ ajanlığıyla suçlamasına eski G..
Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay’ın, CHP İstanbul İl Kurultayı ile ilgili rüşvet pazarlığına ilişkin ses kaydını anlatarak, “Ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23