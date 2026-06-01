Trump çelişkide boğuluyor! Siyonist hamisi ABD'den İran resti sonrası kıvırma açıklaması
Trump çelişkide boğuluyor! Siyonist hamisi ABD'den İran resti sonrası kıvırma açıklaması

Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran'ın, Lübnan’a yönelik vahşi saldırıları gerekçe göstererek ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini durdurduğunu ilan etmesinin ardından köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump'tan çelişkili açıklamalar geldi. Trump, ilk olarak durumdan haberdar olmadığını iddia etse de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müzakerelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberlerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Trump, daha önce konu hakkında bilgisinin olmadığını söylemesinin ardından bu kez sosyal medya hesabı üzerinden, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtmiş, İran’dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını aktarmıştı. Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" demişti.

 

İran mesaj alışverişini durdurdu

İran basını, İran’ın İsrail’in Lübnan’da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. Adı açıklanmayan İranlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İran’ın Gazze ve Lübnan’daki İsrail saldırılarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar "diyalog" olmayacağı bildirilmişti. 

