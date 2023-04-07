Türkiye'nin F-16 Özgür Projesinde kritik gelişme! Resmen başladı

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Blok 30 savaş uçaklarının milli imkanlarla aviyonik modernizasyondan geçirilmesi için başlatılan ÖZGÜR Projesi, ilerliyor. Milli görev bilgisayarı başta olmak üzere birçok ürünün tedarikçisi olan ASELSAN, 2022 yılı içerisinde seri üretim teslimatlara başladı.

ÖZGÜR Projesi kapsamında modernize edilen F-16 Blok 30’lar, milli görev bilgisayarı sayesinde Türk mühimmatı ile sensörlerini rahatlıkla kullanabilecekler. Şu ana kadar proje kapsamında iki adet başarılı prototip üretildi. Öte yandan geliştirme çalışmaları devam eden Milli AESA Radar da projeye dahil edildi.

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Blok 40 ve Blok 50 konfigürasyonlarındaki F-16 savaş uçaklarına da ÖZGÜR Projesi‘nin uygulanacağını açıklamıştı.

Tablodan da görüldüğü üzere esasında ÖZGÜR, en güncel F-16 konfigürasyonu olan F-16 Blok 70 muadili bir aviyonik paketi içeriyor.

Tabii ki en büyük fark, AESA Radar. F-16 savaş uçakları, AESA Radar bulunduğundan ötürü Blok 70’ten itibaren (esasında Blok 60’tan itibaren ancak F-16 Blok 60, sadece BAE’ye satıldı) 4.5 nesil olarak adlandırılıyor. ÖZGÜR Projesi’ne ise AESA Radar, bir süre önce projeye dahil edildi.

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Milli AESA Radarda son durum

Öte yandan ASELSAN, MURAD AESA Radarı’nın geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Test faaliyetleri devam eden AESA Radarın, bu yıl içerisinde kullanıma sunulacağı açıklandı.

ÖZGÜR Projesi’nde de Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik ilk teslimatın, bu yıl yapılması bekleniyor.

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