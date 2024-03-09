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Yaşam Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu.
Yaşam

Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2024-03-09 18:26:07 - 2024-03-09 18:26:06
Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu.

Forbes Dergisi, Türkiye’nin yaşanabilecek 10 ilini açıkladı. Birinci sıraya yerleşen şehir şaşırttı.

Dünyanın ünlü ABD menşeili iş dergisi Forbes tarafından sıralanan Türkiye’deki yaşanabilir 10 şehir şöyle:

10. TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

Nüfus: 824.352

9. ESKİŞEHİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genel Endeks Puanı: 56,84

Nüfus: 915.418

8. BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

Nüfus: 3.214.571

7. YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

Nüfus: 304.780

6. ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

Nüfus: 2.696.249

5. KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

Nüfus: 2.102.907

4. TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

Nüfus: 1.167.059

3. İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

Nüfus: 4.479.525

2. ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

Nüfus: 5.803.482

1. İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

Nüfus: 15 milyon 655 bin 924

İstanbul, Türkiye'deki yaşanabilir iller arasında ilk sıraya yerleşti.

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