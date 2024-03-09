Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu.
Forbes Dergisi, Türkiye’nin yaşanabilecek 10 ilini açıkladı. Birinci sıraya yerleşen şehir şaşırttı.
Dünyanın ünlü ABD menşeili iş dergisi Forbes tarafından sıralanan Türkiye’deki yaşanabilir 10 şehir şöyle:
10. TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
Nüfus: 824.352
9. ESKİŞEHİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Genel Endeks Puanı: 56,84
Nüfus: 915.418
8. BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
Nüfus: 3.214.571
7. YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
Nüfus: 304.780
6. ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
Nüfus: 2.696.249
5. KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
Nüfus: 2.102.907
4. TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
Nüfus: 1.167.059
3. İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
Nüfus: 4.479.525
2. ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
Nüfus: 5.803.482
1. İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
Nüfus: 15 milyon 655 bin 924
İstanbul, Türkiye'deki yaşanabilir iller arasında ilk sıraya yerleşti.