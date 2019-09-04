0553 313 94 23

Türkiye’nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor

Türkiye’nin 11.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:21
Türkiye’nin en uzun cam terasına ziyaretçiler akın ediyor

Türkiye’nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere’deki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.


Uzundere İlçesinde yer alan Pirinkayalar mevkiinde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam teras turistlerin ilgi odağı oldu.


Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 300 ila 600 arası, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.


Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, tamamlandığında daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, “Ülkemizin çok önemli turizm destinasyon merkezlerinden birisiyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Tortum Gölü üzeri. Çok güzel bir tesis inşa ettik. Erzurum Artvin arası çok iyi bir teras kurduk. Tamamen tamamlamadık ama şu anda oldukça fazla ziyaretçimiz var. Tamamlandığında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Aslında emsali Türkiye’de bir kaç tane var. Türkiye’de ki örneklerin en uzun olanı burası. Adrenalin tutkunları için önemli bir mekan. Tortum gölü kano ve yelken için uygun bir alan. Buraya gelen ziyaretçilerimiz yakın zamanda farklı spor aktivitelerini de yapacaklar. Tortum şelalesi ve Tortum Gölüyle burayı turizm açısından önemli bir mekan haline getireceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri Batı Şeria'da 12..
    2. 12 Dev Adam’ın rakibi Çekya
    3. Galatasaray’dan Fatih Terim’e doğum..
    4. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa..
    5. Gebze’de ormanlık alanda 474 kök..
    6. Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek..
    7. Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti
    8. Başıboş at çok, önlem yok
    9. Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele..
    10. Ücretsiz online e-ticaret eğitimleri..
    11. VASKİ 13 ilçede aralıksız çalışıyor
    12. Tatlı su balıklarının rakibi, deniz..
    13. 25 yıl hapis cezası ile aranan firari..
    14. İstanbul’a götürülme vaadiyle 40..
    15. Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler..
    16. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin..
    18. Şehzadeler’in hocasına milli görev
    19. Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle..
    20. GÜNDEME EK
    21. AK Partili belediye başkanları..
    22. Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain..
    23. TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik..
    24. TESK Genel Başkanı Palandöken: “5..
    25. Meyveli kurabiye nasıl yapılır?..
    26. İngilizce öğretmeni kadın tabuları..
    27. Son dakika: İETT Genel Müdürü Ahmet..
    28. Minibüs şoförü kaçınca düzensiz..
    29. Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev..
    30. Mardin'den acı haber! Şehit ve..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi