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Ekonomi Türkiye’nin en sevilen bankası yine Ziraat Bankası
Ekonomi

Türkiye’nin en sevilen bankası yine Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:54:00 -
Türkiye’nin en sevilen bankası yine Ziraat Bankası

MediaCat ve İpsos işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmada Ziraat Bankası’nın 2016 yılından itibaren aynı başarıyı devam ettirerek üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen banka markası seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Tüm hedef, strateji, planlama ve diğer faaliyetlerimizin altında tek bir şey yatıyor. İnsanların gönüllerinde de “Bir Bankadan Daha Fazlası” olabilmek. Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin odağına koyarak tüm işlerimizi planlıyoruz. 5 yıl üst üste Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmemiz, çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi.

Herkesin ve her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin bir sonucu olarak Türkiye’de en fazla müşteriye sahip ticari kuruluşlardan birisiyiz. Bu büyüklükte bir müşteri kitlesine hitap ederken en sevilen banka seçilebilmek ayrı bir anlam kazanıyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Dijital kanallarımızla, işlemlerin son derece hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilebildiği imkanları müşterilerimize sunuyoruz. Sağladığı konfor ve erişim kolaylığı göz önüne alındığında, gelecekte de öncelikli seçimin dijitalden yana olacağını düşünüyoruz. Dijital kanal müşteri sayısında ve memnuniyet düzeyinde başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Geleneksel bağlarımızdan kopmadan bünyemizde birçok yenilik ve değişiklik yaparak ilerliyoruz. Hayatı kolaylaştıran yenilikçi uygulamalarla müşterilerimizin belleklerinin yanı sıra kalplerinde de yer ediniyoruz. Değişen şartlara uyum sağlayabilmek ve müşterilerimize daha fazlasını sunabilmek için değişimi ve dönüşümü sürekli kabul edip kendimizi geliştirmeyi görev biliyoruz. Müşterilerin gönlünde kalıcı yer edinebilmek için yapılanı yeterli görmeyerek daha iyisini, daha fazlasını yapabilmek için çalışıyoruz. Müşterilerimize, topluma ve ülkemize katma değer sağlayan faaliyetlerimize dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz.

Bizleri 5. kez “lovemark” yapan, gönüllerini kazandığımız herkese teşekkür ediyoruz. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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