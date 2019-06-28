Türkiye’nin en renkli festivali Bodrum’da başlıyor

Bodrum’un en renkli etkinliği olan Kraft Yaşa Festivali 6-7 Temmuz tarihlerinde başlıyor. Müzik, Lezzet ve Eğlenceyi bir arada sunacak olan festivalde yapılacak olan her etkinlikte Bodrum’un farklı bir değeri ön plana çıkarılacak.

6-7 Temmuz’da “Tangerine Dream” ile başlayacak olan Kraft Yaşa festivalleri öncesinde organizasyon komitesi tarafından düzenlenen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Festivalin yapılacağı Müskebi Yalı’daki toplantıda konuşan Başkan Aras, geçtiğimiz yıl kendisinin de organizasyonunda bulunduğu ‘kraft’ temalı festivalinin her yıl büyüyerek devam etmesinden mutlu olduğunu belirtti.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleri ile Bodrumlu girişimci Mustafa Yavaş ve Meral Kurt’un öncülüğünde gerçekleşecek olan Kraft Yaşa Festivali ‘nin tecrübeli ellere emanet edildiğini belirten Başkan Aras, “Festivalin Bodrum’un kendine has değeri olan Bodrum mandalinası teması ile başlaması çok önemli. Gastronomik değerlerimiz, müzikle ve eğlenceyle bütünleşerek sunulacak. Bunların ilki bir zamanlar Bodrum’un geçim kaynağı olan mandalinadan yola çıkılarak hazırlandı. Her etkinlikte, Bodrum’un farklı bir değeri ön plana çıkarılacak. Geçen sene yakalanan başarının bu yıl artarak devam edeceğini düşünüyorum. İnsanların beklentilerini karşılayacak bir festivaller zinciri olacağına inanıyorum. Yerli yabancı misafirlerimizi ve Bodrumluları Tangerine Dream ile başlayacak Rock Fest ile tamamlanacak olan etkinliklerimize bekliyoruz.” dedi.

Ritm Fest, Mey Fest, Kraft Fest’i de içine alan etkinliklerin sonuna kadar destekleneceğini belirten Başkan Aras,Bodrum’un bu yaz sezonunda birbirinden renkli festival ve organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2019’un finalinin Bodrum Kalesi’nde yapılacağını hatırlatan Aras, “İçinde bulunduğumuz günlerde Turgutreis’te bir kültür sanat ve turizm festivalimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası festivallere ev sahipliği yapacağız. Biz de Bodrum Belediyesi olarak yarımadamızın tarihi değerlerini ön plana çıkarmak adına, Temmuz ayı olağan meclis toplantımızı Antik Tiyatro’da gerçekleştirme kararı aldık.” diye konuştu.

Kraft Yaşa etkinlikler serisi, 6-7 Temmuz tarihinde başlıyor. Ortakent Yahşi sahilinde gerçekleşecek etkinliklerin ilki “Tangerine Dream”, Bodrum’un bu günlere gelmesinde katkısı olan Bodrum Mandalinasının önemine vurgu yapmayı amaç ediniyor. Etkinlik; eğlencenin yanı sıra, oyunlar ve workshoplarla farklı bir hafta sonu vaat ediyor. Bodrum’da bulunan seçme-kraft lezzetlerden oluşan yeme içme alanı, aynı anda birbirinden farklı lezzetleri bir arada sunuyor. DJ’ lerin müzikleri eşliğinde gün boyu devam edecek etkinlikler gece yarısı sona erecek.