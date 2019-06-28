0553 313 94 23

Türkiye’nin en renkli festivali Bodrum’da başlıyor

Bodrum’un en renkli etkinliği olan Kraft Yaşa Festivali 6-7 Temmuz tarihlerinde başlıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 18:57
Türkiye’nin en renkli festivali Bodrum’da başlıyor

Bodrum’un en renkli etkinliği olan Kraft Yaşa Festivali 6-7 Temmuz tarihlerinde başlıyor. Müzik, Lezzet ve Eğlenceyi bir arada sunacak olan festivalde yapılacak olan her etkinlikte Bodrum’un farklı bir değeri ön plana çıkarılacak.


6-7 Temmuz’da “Tangerine Dream” ile başlayacak olan Kraft Yaşa festivalleri öncesinde organizasyon komitesi tarafından düzenlenen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Festivalin yapılacağı Müskebi Yalı’daki toplantıda konuşan Başkan Aras, geçtiğimiz yıl kendisinin de organizasyonunda bulunduğu ‘kraft’ temalı festivalinin her yıl büyüyerek devam etmesinden mutlu olduğunu belirtti.



Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleri ile Bodrumlu girişimci Mustafa Yavaş ve Meral Kurt’un öncülüğünde gerçekleşecek olan Kraft Yaşa Festivali ‘nin tecrübeli ellere emanet edildiğini belirten Başkan Aras, “Festivalin Bodrum’un kendine has değeri olan Bodrum mandalinası teması ile başlaması çok önemli. Gastronomik değerlerimiz, müzikle ve eğlenceyle bütünleşerek sunulacak. Bunların ilki bir zamanlar Bodrum’un geçim kaynağı olan mandalinadan yola çıkılarak hazırlandı. Her etkinlikte, Bodrum’un farklı bir değeri ön plana çıkarılacak. Geçen sene yakalanan başarının bu yıl artarak devam edeceğini düşünüyorum. İnsanların beklentilerini karşılayacak bir festivaller zinciri olacağına inanıyorum. Yerli yabancı misafirlerimizi ve Bodrumluları Tangerine Dream ile başlayacak Rock Fest ile tamamlanacak olan etkinliklerimize bekliyoruz.” dedi.


Ritm Fest, Mey Fest, Kraft Fest’i de içine alan etkinliklerin sonuna kadar destekleneceğini belirten Başkan Aras,Bodrum’un bu yaz sezonunda birbirinden renkli festival ve organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2019’un finalinin Bodrum Kalesi’nde yapılacağını hatırlatan Aras, “İçinde bulunduğumuz günlerde Turgutreis’te bir kültür sanat ve turizm festivalimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası festivallere ev sahipliği yapacağız. Biz de Bodrum Belediyesi olarak yarımadamızın tarihi değerlerini ön plana çıkarmak adına, Temmuz ayı olağan meclis toplantımızı Antik Tiyatro’da gerçekleştirme kararı aldık.” diye konuştu.



Kraft Yaşa etkinlikler serisi, 6-7 Temmuz tarihinde başlıyor. Ortakent Yahşi sahilinde gerçekleşecek etkinliklerin ilki “Tangerine Dream”, Bodrum’un bu günlere gelmesinde katkısı olan Bodrum Mandalinasının önemine vurgu yapmayı amaç ediniyor. Etkinlik; eğlencenin yanı sıra, oyunlar ve workshoplarla farklı bir hafta sonu vaat ediyor. Bodrum’da bulunan seçme-kraft lezzetlerden oluşan yeme içme alanı, aynı anda birbirinden farklı lezzetleri bir arada sunuyor. DJ’ lerin müzikleri eşliğinde gün boyu devam edecek etkinlikler gece yarısı sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:57
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da asırlık kilimler görücüye çıktı
    1. Bodrum’da asırlık kilimler görücüye..
    2. Sokakta uyuşturucu satışına 4 tutuklama
    3. 29 branşta eğitim verilecek
    4. Türkiye’nin en renkli festivali..
    5. 2019 Kadınlar Avrupa Basketbol..
    6. Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen..
    7. Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
    8. Isparta’da Bedelli Jandarma Erler..
    9. "Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül..
    10. 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. "BM’nin İdlib'e destek kararı..
    13. Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının..
    14. Sağlık personeli alım ilanları Sağlık..
    15. İstanbul Boğazı’nda üniversite..
    16. Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve..
    17. İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet..
    18. Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın..
    19. Konya'daki silahlı saldırı
    20. Hakkari'de şehit düşen Kadir Yıldırım,..
    21. Ankaralı motorcular Sünnet Gölü’ne..
    22. HDP'lilere haddini işte böyle..
    23. Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey..
    24. Salihli’de genç anne kanser..
    25. FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
    26. İran, ABD’yi BM’ye şikayet etti
    27. Rize'de uyuşturucu operasyonu
    28. Başkan makamını ilçenin merkezine..
    29. "Dinden uzaklaşan her gencin vebali..
    30. İş adamının cenazesinde şok! işçiler..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı