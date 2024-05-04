Türkiye’nin en modern külliyesi Büyük Çamlıca Camii

Görkemli mimarisiyle dikkat çeken yapı, içine girildiği andan itibaren selatin camilerinin devamı hissini uyandıran, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye’nin en modern külliyesi olma özelliğini taşıyor. Cami Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Burası bir mahalle camisi değil, cuma camisi olarak tasarlandı. Biz burada sadece bir cami yapmadık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla külliye, modern mantıkla da bir kompleks yaptık” diyor.