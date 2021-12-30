  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti
Yerel

Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan boyu 72 santimetre olan Türkiye'nin en kısa kadını Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:43:00 -
Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti

"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaman'ın cenazesi Karabacak köyünde toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay