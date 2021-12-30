Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan boyu 72 santimetre olan Türkiye'nin en kısa kadını Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaman'ın cenazesi Karabacak köyünde toprağa verilecek.