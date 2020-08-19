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Ekonomi Türkiye'nin en iyi dijital bankası bu yıl da Yapı Kredi
Ekonomi

Türkiye'nin en iyi dijital bankası bu yıl da Yapı Kredi

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan: - "İnsan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanırken müşterilerimizin bankacılık faaliyetlerini istedikleri anda istedikleri mekanda gerçekleştirmelerine de olanak tanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:54:54 -
Türkiye'nin en iyi dijital bankası bu yıl da Yapı Kredi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gerçekleştirdiği dijital çözümlerle dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından Global Finance tarafından düzenlenen World’s Best Digital Bank Awards 2020’de "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", "Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi", "Avrupa’nın En İyi Mobil Uyumlu Banka Sitesi" ve "Avrupa’nın En İyi Çevrimiçi Hazine Hizmetleri" ödüllerinin sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi böylece dört yıldır üst üste "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görülmüş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Yapı Kredi olarak kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla, kurulduğumuz günden bu yana bankacılığın her alanında sınırları kaldıran işlere imza atıyoruz. İnsan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanırken müşterilerimizin bankacılık faaliyetlerini istedikleri anda istedikleri mekanda gerçekleştirmelerine de olanak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin, Türkiye de dahil tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde de dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldığı ödüllerle Türkiye’nin dijital bankası unvanını güçlendirdiğini kaydeden Doğan, "Her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya, hayata geçirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizi ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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