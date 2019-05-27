Türkiye’nin en itibarlıları ödüllendiriliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde Türkiye İtibar Akademisi tarafından Türkiye çapında 12 bin kişiyle görüşülerek bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırmasına göre sektörlerinin ve iş dünyasının en itibarlı kişileri yarın Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar. İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar’ın verdiği bilgiye göre ödül alacak kurum ve markalar arasında THY, Turkcell, Ağaoğlu, LC Waikiki, Eczacıbaşı, Mercedes-Benz, Sütaş, EnerjiSA, Teknosa, Lassa, İGDAŞ ve Acıbadem Hastanesi yer alıyor.