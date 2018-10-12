THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Türkiye'nin en güvenilir şehri belli oldu

Medya takip ve raporlama ajansı olan PRNet, dünya üzerinde yaptığı araştırmaya göre, ülkelerin en güvenilir şehirlerini açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 18:01
Türkiye'nin en güvenilir şehri belli oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki farklı şehirlerin güvenlilik oranlarını ele alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi oldu. Abu Dabi sadece yüzde 11,74 suç oranına sahipken, onu ikinci sıradan takip eden şehir, yüzde 13,11 suç oranıyla Katar'ın başkenti Doha olarak belirlendi. Araştırma 338 şehri kapsarken, Türkiye'den Eskişehir'in en güvenli il olduğu görüldü. Suç oranı sadece yüzde 18,36 olan Eskişehir'in dünyada 12'nci sıraya yerleştiği görüldü.

Türkiye'nin en güvenli şehri: Eskişehir

Araştırma 338 şehri kapsarken, Türkiye'den Eskişehir'in en güvenli il olduğu görüldü. Böylelikle suç oranı sadece yüzde 18,36 olan Eskişehir'in 12'nci sıraya yerleştiği görüldü. Listede birden fazla Türk şehri olduğu görülürken, Bursa'nın da yüzde 22,96 suç oranıyla 27'nci sırada olduğu kaydedildi. İzmir'de ise suç oranı yüzde 27,16 oranında seyrederken bu oran İzmir'i 48'inci sıraya yerleştirdi.

Ankara ve İstanbul'da güven oranı düşük

Listede Ankara ve İstanbul'da yer alırken bu şehirlerdeki güvenlilik oranının daha düşük olması dikkat çekti. Böylelikle, Ankara'daki suç oranı yüzde 42,76 olurken, İstanbul'da bu oran yüzde 49,83 şeklinde görüldü. Ankara ve İstanbul bu istatistiklerle beraber yarı güvenli statüsünde yer aldı. PRNet ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılını kapsayan incelemede, suç oranları ve güvenlik başlığı altında 317 bin 737 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde en çok hırsızlık, taciz, tecavüz ve yaralama haberlerinin konuşulduğu görüldü.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:01
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Eskişehir
  5. İstanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İstanbul adayını bu akşam açıklıyor! Kaftancıoğlu kimi işaret etti?
    1. CHP İstanbul adayını bu akşam..
    2. Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması
    3. Safer ayında belalardan korunmak için..
    4. Safer ayı duası nedir?
    5. İyilik yap mutlu ol
    6. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal casus..
    7. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    8. Galatasaray Artem Biesiedin’i transfer..
    9. Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    10. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    11. Bağcılar Eğitim ve Araştırma..
    12. Doğum çantanızı hazırladınız mı?
    13. Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa..
    14. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    15. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili..
    16. Batman'da 1 terörist yakalandı
    17. ABD'li casus papaz Brunson salındı,..
    18. Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız..
    19. Her gün bir demeti tiroide şifa vesilesi
    20. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama