Türkiye'nin en güçlü motoru tanıtıldı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Akşit'in SAHA EXPO fuarında 'Bu fuara yetiştiremedik ama en kısa sürede görücüye çıkaracağız' dediği Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru Türkiye İnovasyon Haftası'nda tanıtıldı.

Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen ve TF-6000 motorunun afterburner yani art yakıcı entegre edilmiş versiyonu olan TEI-TF10000 Türkiye'nin bugüne kadar geliştirmiş olduğunu en güçlü havacılık motoru konumunda.

"HÜRJET'i rahatlıkla uçurabilir"

Yeni geliştirilen TEI-TF10000'in KIZILEMA uçağına da güç vermesi bekleniyor. Öte yandan Akşit, "Eğer HÜRJET'te bir ihtiyaç doğar ve çift motorlu versiyon türetilirse TF10000'in iki tanesi HÜRJET'i rahatlıkla uçurabilecek güçte olacak" demişti.

Art yakıcı nedir?

Artyakıcı, özelikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi. Çalışma prensibi olarak, turbojet nozülüne jet enjektörleri yakıt püskürtür.