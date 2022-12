‘Türkiye’nin en genç ve en ekonomik’ kayak merkezi

Kurulduğu günden bugüne “Türkiye’nin en genç en ekonomik ve en modern Kış Sporları ve Turizm Merkezi” sloganı ile hizmet kalitesini artırarak büyümeye, gelişmeye devam eden 2021-22 sezonunda 41 şehir, 9 farklı ülkeden yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlayarak hem ülkemiz hem de Sivas turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Nitelikli ve ekonomik hizmet

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 telesiyej, 1 teleski, 2 adet yürüyen bant, suni karlama tesisleri ve acemi, amatör, profesyonel niteliklerde çok sayıda pistle konuklarına nitelikli hizmet veriyor.

Otelleri, Doğal Yaşam Evleri (Bungalov) ile farklı ve ekonomik konaklama alternatifleri sunan tesis, konaklama alanından pistlere kolay erişime imkân tanıyarak birçok tesis de olmayan bir hizmetinde ayrıcalığını misafirlerine sunuyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Kendi potansiyelini her sezon yenilikleri ile büyüten Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sadece kayak severleri değil tüm kış sporları ve turizmini seven her kesime hitap ediyor. Bu yıl Kayak Federasyonu ulusal yarışları, Uluslarası Kar Voleybolu; Türkiye, Avrupa ve Dünya Turlarının yanı sıra Üniversiteler arası şampiyonaya da ev sahipliği yaparak kış sporlarının her dalında da var olduğunu ve tüm spor dallarına açık olduğunu gösteriyor.