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Siyaset Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı belli oldu
Siyaset

Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:21:00 -
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı belli oldu

Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı AK Parti’den başvuru yapan 18 yaşındaki İzzettin Vardarlı oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler için aday adaylığı başvuruları sona ererken, aday adayı olmak için sınır olan 18 yaş şartını taşıyan en genç başvuru ise AK Parti'den geldi. AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı, aynı zamanda en genç aday adayı olan İzzettin Vardarlı oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere kilitlenmiş durumdayken, aday adaylığı süreci de tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda en genç il yönetim kuruluğu üyeliği yapan İzzettin Vardarlı, Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek başvurusunu yaptı.

"Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklemek istiyorlar"

 

Vardarlı aday adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de siyasi çevreler, 20 yılda tüm yapılanları görmezden gelerek Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklemek istiyorlar. Daha kendi aralarında anlaşamayan, sürekli fire veren ve kim tarafından yönetildiği belli olmayan masanın müdavimleri sözlerinde bile nasıl kriz çıkartacaklarını adeta anlatıyorlar. Ama aziz milletimiz bütün olan bitenleri görmekte ve bunlara geçit vermeyeceğine inanıyoruz. Ben de 18 yaşında bir vekil aday adayı olarak bu mücadelede yer almak istiyorum" dedi.


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Yorumlar

BU İŞ ÇOLUK ÇOCUK İŞİ DEĞİLDİR

GENÇ OLMAK DIŞINDA NE VASFIN VAR ÇOCUK.O KADAR KERLİ FERLİ PROFESÖRLER VARKEN,SEN KENDİNİ NE SANIRSIN.GİT 2-3 ÜNİVERSİTE BİTİR,BİRAZ DAHA MÜREKKEP YALA,SİYASETTE PİŞ SONRA GEL.TAMAMMI ÇOCUĞUM.HADİ SEN OKULUNA DEVAM ET.
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