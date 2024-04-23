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Teknoloji Türkiye’nin en çok ithal ettiği telefon markaları belli oldu
Teknoloji

Türkiye’nin en çok ithal ettiği telefon markaları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-23 08:59:00 -
Türkiye’nin en çok ithal ettiği telefon markaları belli oldu

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar verilerine göre, geçtiğimiz yıl 12 milyonun üzerinde cep telefonu sisteme giriş yaptı. Her dört cihazdan birisi yine Apple oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu 2023 son çeyrek raporuyla birlikte, Türkiye’nin ithal ettiği ve ürettiği cep telefonu sayısı da ortaya çıktı.

 BTK’nın raporuna göre 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonu 3 milyon 248 bini de diğer cihaz olmak üzere toplam 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi.

BİR YILDA YÜZDE 25 ARTIŞ

Türkiye’nin cari açığına olumsuz etkisi her gün dillendirilen akıllı telefon ve diğer IMEI kullanan cihaz sayıları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. 2021 yılında 10 milyon 845 bini akıllı telefon, 3 milyon 263 bini diğer cihazlar olmak üzere toplam 14 milyonun biraz üzerinde akıllı cihaz kaydı gerçekleştirilirken, 2022 yılında akıllı telefon kaydı 10 milyonun altına gerileyerek 9 milyon 581 bin adet olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında kaydı gerçekleştirilen diğer cihazların sayısı ise 3 milyon 710 bin adetti.

APPLE’DAN VAZGEÇEMİYORUZ

Son olarak 4 Mart tarihinde fiyatlarına zam yapan Apple’ın Türkiye’de en düşük fiyatlı telefon modeli 28 bin 999 liradan satılan İphone SE 64 GB olurken, 1 TB depolama kapasiteli iPhone 15 Pro Max modeli ise 107 bin 999 liradan satışa sunuluyor. Bu fiyatlara rağmen IMEI kaydı yapılan cihazlardan 3 milyon 181 bin adedini Apple modelleri oluşturuyor. Samsung, 3 milyon 639 bin cihaz kaydı ile pazar liderliğini korurken, bu iki şirketi ise 1 milyon 832 bin cihaz kaydı ile Redmi takip ediyor. Türkiye’nin yerli markalarından Reeder’ın 2023 yılı içerisinde kaydını yaptırdığı cihaz sayısı ise 464 bin. İki şirket, Apple ve Samsung, pazarın yarısından daha fazlasını domine ediyor
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