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Ekonomi Türkiye'nin en çok bal sattığı ülkeler! Türkiye'ye büyük talep: Almanya, Amerika ve İspanya'ya satış artıyor!
Ekonomi

Türkiye'nin en çok bal sattığı ülkeler! Türkiye'ye büyük talep: Almanya, Amerika ve İspanya'ya satış artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 18:08:00 - 2024-05-12 20:34:24
Türkiye'nin en çok bal sattığı ülkeler! Türkiye'ye büyük talep: Almanya, Amerika ve İspanya'ya satış artıyor!

Türkiye'de ocak nisan döneminde yapılan bal ihracatı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaşırken en çok Amerika, Almanya ve İspanya'ya satış yapıldı. Türkiye'nin en çok bal sattığı ülkeler belli oldu!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Türkiye’nin bal ihracatına yönelik açıklamalar yaparak 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

BAL İHRACATI İVMELENDİ

Kalyoncu, bahsi geçen dönemde 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını ifade etti. Kalyoncu "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

EN BAL SATILAN ÜLKELER BELLİ OLDU
Bal ihracatında ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a bu dönem bal satıldığını aktardı.

Kalyoncu, Türkiye'nin bitki çeşitliliği ve endemik bitki açısından dünyanın ender ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, bu kapsamda bal ihracatını ve dış satım yapılan ülke sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Sektör ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, ihracatın gelecek günlerde katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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