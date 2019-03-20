Türkiye’nin en büyük traktörlerinden biri Konya’da satıldı

Türkiye’nin en büyük traktörlerinden biri 1 milyon 780 bin liraya Konyalı çiftçiye satıldı.

Bu yıl Konya’da 17’ncisi düzenlenen Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye’nin en büyük traktörlerinden olan 9 serisi bir traktörün satışı yapıldı. Her yıl binlerce katılımcı tarafından ziyaret edilen Konya Tarım Fuarı en yüksek bedelle traktör satışına ev sahipliği yaptı. Same Deutz Fahr firması 340 beygir gücüyle Türkiye’nin en büyük traktörlerinden birisi olan 9340 TTV modeli Konyalı çiftçi Hayati Çimen’e (51) 1 milyon 780 bin liraya satışını gerçekleştirdi.

Firma standında düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Same Deutz Fahr SDF Türkiye Ticari Müdürü Mehmet Uzunköprü, böyle bir dönemde yapılan bu satışın hem sektörün hem de Türk ekonomisi adına çok önemli olduğunu söyledi. Satılan traktörün Türkiye’nin en yüksek beygir gücüne ve dünyanın en son teknolojisine sahip olduğunu kaydeden Uzunköprü, “Traktörümüzü Konya’da sergiledik ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu anlamda seviniyoruz ama bizi onurlandıran ve gururlandıran olay bir müşterimizin satın almış olması. Traktörü alan Hayati Bey’i tebrik ediyorum, önderliği için ve bu markayı tercih ettiği için. Bu dönemde böyle bir satışın oluyor olması hem sektörün hem de ekonomi adına çok önemli. Bu tip önder çiftçilerin liderliğinde bu satışların artarak devam etmesini umut ediyor ve bekliyoruz. İnşallah hem ülkemiz, hem de ülke tarımı için müşterimiz için hayırlı olur” dedi.

“Teknolojiye yatırım yaptım”

Traktörü satın alan Hayati Çimen, teknolojiye yatırım yaptığını dile getirdi. Çimen, “İşimiz bu. Maalesef günümüzde işine yatırım yapmayan firmalar bir bir zamanla ortadan kaybolmuştur. Biz de işimiz bu deyip işimize sarılıyorsak işimize yatırım yapmak zorundayız. Teknolojiyi kullanmazsan geride kalıyorsun. Onun içinde doğru bir markaya karar verdiğime inanıyorum. İnşallah hayırlı olacak” şeklinde konuştu.

“Son derece mutluyuz”

Same Deutz Fahr Türkiye CEO’su Giampaolo Cameli, Alman teknolojisinin son harikası olarak tanımladığı traktörün satışından son derece mutlu olduklarını kaydetti. CEO Cameli, “Konya Tarım Fuarında böyle büyük bir teknolojiye sahip bir traktörü teslim etmekten son derece mutluyum. Bu traktör aynı zamanda Alman teknolojisinin son harikası diyebilirim. Bu anlamda hem müşterimizin bunu alıyor olmasından hem de Türkiye’de böyle bir satışın olmasından son derece mutluyum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından traktörün anahtarını Hayati Çimen’e, firmanın Türkiye CEO’su Giampaolo Cameli ve Ticari Müdür Mehmet Uzunköprü birlikte verdi. Pasta kesilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.