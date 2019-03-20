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Türkiye’nin en büyük tarım müzesi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çarmelik Kervansarayı Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi, Çiftçi Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Türkiye’nin en büyük tarım müzesi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çarmelik Kervansarayı Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi, Çiftçi Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’nın Büyükhan Köyü’nde 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çarmelik Camii’nin restorasyon ve çevre düzenleme tamamlayarak tarım şehri Şanlıurfa’ya yakışacak olan Çarmelik Kervansarayı Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi, Çiftçi Eğitim Merkezi’ni düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sundu.Törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


"Tarım Şanlıurfa için çok önemli"


Müzede bulunan eserlerin görülmesini belirten Çiftçi, "Ecdadın 400 yıl önce yapmış olduğu bu güzel tarihi mekanı işlevsel hale getirebilmek için Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızla restorasyonda ortak davranıp güzel bir proje ileÇarmelik Camisini ve Kervansarayının restorasyonu bitti. İnsanların ecdadın bu güzel eserini görüp gezi yapması ve aynı şekilde bu merkezinde bölge insanına da fayda vermesi lazım. Tarım Şanlıurfa’mız için önemli bir konu. Bereketli topraklardayız. Yukarı Mezopotamya’dayız. Harran Ovası, Suruç, Bozova Ovası ve Ceylanpınar ile Şanlıurfa’nın sulanılabilecek alanlarla müthiş bir potansiyele sahibiz" dedi.


"Büyük işler başarıldı"


Bilimle tarımı bir araya getirdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Toprağı iyi işletebilmemiz için bilimi iyi kullanmamız lazım. Çiftçilerimiz bu merkezde bilimle tanışacaklar. Bu eğitim merkezinin vereceği bilgi ışığında çiftçilerimize katkımız olur. Buradan kırsalı destekleyeceğiz. Uzman arkadaşlarımız çiftçilerimizin bu konudaki eksikliklerini gidermeye çalışacaklar. Amaç Şanlıurfa’ya güzel hizmet verebilmek. Projede emeği geçen herkese ve Şanlıurfalı kardeşlerime teşekkür ederim. Müzeler anıların yaşandığı, hafızaların kayıt altına alındığı, insanların yaşamında duygusunu, düşüncelerini, fikrini benimsemiş olduğu o aletler, makineler bizim için çok önem arz ediyor. Hepsi anıdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Şanlıurfa’da hep ilkleri başardık. İnandık, sahip çıktık, çalışkan olduk, ürettik. Büyük işler başarıldı. Vatan sevgisi de budur. Eğer vatanı seviyorsanız üreteceksiniz. Müzemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Buranın bölgeye kazandırılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve çalışmada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisin kazandırılması hem bölge turizmi açısından hem de ilimiz adına çok güzel bir durum. AK Parti dönemi içerisinde AK kadrolar, AK Belediyeler her zaman hizmet odaklı çalıştılar. Bundan sonraki süreçte de böyle çalışmaları sizlerin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker de, bu tarihi eserin ayağı kaldırılması ve ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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