Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan yeni müjdeler

Başkan Erdoğan Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin en büyük şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, yeni müjdeleri de verdi.

Şehir hastanesi sayısı 35'e çıkıyor

Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleri projelerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde yeni müjdeler vererek "20'inci eserimizi bugün sunmaktan büyük gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye bugün 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Hala inşası süren 13, proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile bu sayıyı 35'e çıkaracağız. Bir kısmi kamu özel ortaklığı, bir kısmı ise genel bütçeden yapılıyor. Milletimize en hızlı hizmeti verecek şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.