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Gündem Türkiye'nin en büyük heykeli yapılıyor! İşte harcanacak para
Gündem

Türkiye'nin en büyük heykeli yapılıyor! İşte harcanacak para

Heykelleri ile ünlü CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine ses getirecek bir olaya imza atıyor. Daha önce sadece şehirdeki heykel sayımına 171 bin lira para harcayan Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Belediyesi, 1 milyon 915 bin liralık heykel ihalesi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 12:09:00 - 2021-08-31 12:14:53
Türkiye'nin en büyük heykeli yapılıyor! İşte harcanacak para

Vatandaşların hizmet beklediği İzmir Belediyesi, yine heykel ihalesi vererek vatandaşı mağdur etti. İzmir'in en büyük problemi trafik sorununa çözüm getireceğim diyerek, oy toplayan Tunç Soyer, geçtiğimiz aylarda trafik sorunun çözümü yok yapacağımız bir şey de yok diyerek konuyu kapatmıştı. Hizmet yapmadığı için vatandaşın parasına heykellere akıtan CHP'li Tunç Soyer, son projesine 1 milyon 915 bin Türk Lirası harcayacak.

103 kişilik bir heykel projesine hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, açtığı ihalede 1 milyon 915 bin liralık teklifi kabul etti.

Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer liderliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı bölgesine 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda DEAŞ saldırısında yaşamını yitiren 103 kişinin heykelinin yapmı için ihale açtığını duyurdu.

Vatandaş hizmet bekliyor, Tunç Soyer yandaşa para akıtıyor

Tunç Soyer’in, bu proje için açtığı ihale,1 milyon 915 bin liralık teklif sunan bir şikete verildi.

103 çelik silüet

Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre, Alsancak Garı karşısında Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı'nda yapılacak anıt, "aydınlığa yürüyüş" temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor. Anıtta 1 santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak.

Yaşlara göre heykellerin boyu uzayacak

10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak.

Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember bir hayat çemberi olarak ele alınacak.

Raylı sistem

103 çelik anıt, her biri kendine özel raylar üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçirilebilecek. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturacak.

103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerleyip bu ışıklar 10 Ekim'de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim'de tekrar edilecek.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Kesinlikle İzin Verilmemelidir O Para Gerekli Yerlere Harcanmalıdır.
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Şahin

Tapacak putları yaptırıyorlar.
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