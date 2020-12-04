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Aktüel Türkiye’nin "en büyük" canlı hayvan pazarı perşembe günleri kurulacak
Aktüel

Türkiye’nin "en büyük" canlı hayvan pazarı perşembe günleri kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:31:55 -
Türkiye’nin "en büyük" canlı hayvan pazarı perşembe günleri kurulacak

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı olarak bilinen pazar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında perşembe günleri kurulacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlık ve belediyenin girişimiyle Sivas Valiliği, Şarkışla canlı hayvan pazarının perşembe günleri kurulmasını kararlaştırdı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Erdem, "Pazarımız bir müddet perşembe günleri kurulmaya devem edecek. Özellikle çevre il ve ilçelerden üreticiler buraya gelmekte. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığımız denetimlerde, vatandaşlarımızın kurallara riayet ettiklerini gördüm." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu belirten Erdem, "Bunun için de kamu kurum ve kuruluşlarıyla mücadeleye devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen kıymetli Şarkışlalı hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Uğur Taş da esnafın mağduriyet yaşamaması için canlı hayvan pazarının perşembe günleri kurulmasına karar verildiğini ifade etti.

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