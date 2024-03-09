’Türkiye’nin en büyük bayrağı’ Samsun semalarında

Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve 2 bin metrekarelik boyutuyla "Türkiye’nin en büyük bayrağı" olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı, yoldan geçen herkesin göğsünü kabartıyor. Bayrağı göründe duran vatandaşlar, devasa bayrakla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye’de en büyük bayrak Samsun’un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu hemen yanı başında dalgalanıyor. Büyüklüğü ile adeta baş döndüren bayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 430 kilogram ağırlığındaki bayrağı görenler gururlanıyor. Yoldan geçen sürücüler bayrağın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. Her 3 ayda bir bakımı yapılan bayrak yıprağından terzi tarafından onarılıyor. Paraşüt kumaşından yapılan al bayrak nazlı nazlı dalgalanmaya devam ediyor.

"Türk halkı ve yabancılarda dahil olmak üzere baya memnunlar"

Bayrağın bulunduğu akaryakıt istasyonunun müdürü Sadık Aslan, “Yakıt almak için gelenler müşterilerimiz veya yoldan geçen vatandaşlar bayrağı görmek için duruyorlar. Kendi sosyal medyalarında veya kendi aralarında paylaşım yapmak için fotoğraf çektiriyorlar. Türk halkı ve yabancılar da dahil olmak üzere baya memnunlar. Bakımı ise profesyonel makinemiz var. Terzimiz var. Bayrağı indiriyoruz. Dubalarla önlem alıyoruz, kimse basmasın diye. Terzi dikiyor ve rüzgar olmadığı zamanlarda göndere çekiyoruz. Havada süzüldüğü zaman insan gururlanıyor. İnsanlar gördükleri zaman geliyorlar ve bu katkıdan dolayı teşekkür ediyorlar. Bayrağımızın ağırlığı 430 kilogram ve içinde makine var. Vinç ile kaldırıp indiriyoruz. 3 ayda bir yeniliyoruz” dedi.

Bayrakla fotoğraf çektiren bazı vatandaşlar ise devasa bayrağa yapanlara teşekkür ettiklerini, Samsun-Ankara karayolundan geçerken bayrağı görüp durduklarını ve gurur duyduklarını söylediler.

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Bakanlık da paylaştı

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından "Türkiye’nin en büyük bayrağı Kavak’ta dalgalanıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Samsun ili Kavak ilçemizde 2 bin metrekarelik Türkiye’nin en büyük bayrağı dalgalanıyor. Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Türk Bayrağı’nın alt kısmında ise ay-yıldız şeklinde bir mescit bulunuyor. Bayrağımız, gökyüzünde dalgalanarak milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini simgeler. Bu bayrak dalgalandıkça bu ülke hep var olacaktır” ifadelerine yer verdi.