0553 313 94 23

Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu’nda sıradaki durak Bursa

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası Bursa’da yapılacak.

02 Temmuz 2019 Salı 14:46
Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu’nda sıradaki durak Bursa

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası Bursa’da yapılacak. Beş eleme turnuvasından üçüncüsü olan meydan okuma, 5-7 Temmuz tarihlerinde PodyumPark’ta gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı turnuvada kazanan takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.



Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası 5-7 Temmuz’da Bursa PodyumPark’ta gerçekleştirilecek. İstanbul’da başlayan ve 3x3 Milli Takımımız Red Light’ın kazandığı eleme sonrasındaki meydan okumada İzmir’in birincisi Ne Alakası Var isimli takım oldu. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda elemeler Bursa’nın ardından Çanakkale ve Kuşadası’na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabilecek.



3x3 hakkında bilinmeyenler


Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.


3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dâhil edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa
    1. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    2. Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    3. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı..
    4. Kışın ders çalışıp, yazın koyun..
    5. Kumluca’da öğrencilere tercih..
    6. Avustralya’da bombalı saldırı önlendi
    7. Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip..
    8. Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek..
    9. Bursaspor’da Yalçın Koşukavak dönemi
    10. ’Demir Adam’ Ali Bıdı’nın hedefi dünya..
    11. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    12. Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş..
    13. Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna..
    14. Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı
    15. 100 yıl sonra gerçekleşen hayalde..
    16. Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    17. Hacettepe'nin ilk doktorları yarım..
    18. Kursiyerler tarafından yapılan..
    19. Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki..
    20. Şahinbeyli sporcu, milli takım yolunda
    21. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    22. Azurit taş takmanın faydaları | Şifa,..
    23. Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması..
    24. İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i..
    25. Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu..
    26. 12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan..
    27. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    28. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    29. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    30. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız