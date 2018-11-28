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Türkiye'nin en büyüğünde imzalar atılmıştı! Üretim başladı

Geçtiğimiz aylarda Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık 30 adet T129 ATAK taaruz helikopter satışı için imzalar atılmıştı. Pakistan medyası o helikopterlerden ilkinin üretimine başlandığını duyurdu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:10
Türkiye'nin en büyüğünde imzalar atılmıştı! Üretim başladı

Pakistan'a Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) toplam 30 adet T129 imal edecek. Üretimine başlanan ilk helikopterin teslimatı ise 2020'de yapılacak.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Testlerden başarıyla geçmişti

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:10
  1. PAKİSTAN
  2. Atak helikopter

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