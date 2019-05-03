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Türkiye'nin en büyüğü! Suruç Ovası için kapaklar açıldı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa  edilen, dünyanın beşinci, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli ile yaklaşık 4 yıl önce sulanmaya başlanan Şanlıurfa'nın Suruç Ovası'na sezonun  ilk suyu verildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:33
Türkiye'nin en büyüğü! Suruç Ovası için kapaklar açıldı

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'nın ardından Suruç Ovası'na da su verilmeye başlandı.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı sulama tüneli konumundaki Suruç Tüneli aracılığıyla Atatürk Barajı'ndan alınan ve bir nehri andıran su, daha önce kuru tarımın yapıldığı bölgelere aşama aşama ulaşıyor.

Uzun yıllar suya hasret kalan ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşayan Suruçlu çiftçiler, sulama suyu ile rahat bir nefes aldı. 2015 yılında Suruç Tüneli'nin hizmete alınması ve ovanın sulamaya başlamasıyla birlikte 112 bin kişiye istihdam sağlandı.

Proje ile ovadaki 562 bin 950 dekar arazi suya kavuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha çok yere su verilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında bugün saat 15.00 itibari ile 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sabah saatlerinde de Harran Ovası'na su verilmeye başlandığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:33
  1. Aydın
  2. sulama tüneli
  3. GAP
  4. Suruç Tüneli
  5. Suruç Ovası
  6. Harran Ovası

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