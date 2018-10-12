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Türkiye'nin en büyüğü Niğde'ye yapılıyor

Niğde Valisi Şimşek, Türkiye'nin en büyük Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesinin Niğde'ye kurulacağını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:36
Türkiye'nin en büyüğü Niğde'ye yapılıyor

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi yapılması planlanan Bor İlçesine bağlı Karatepe mevkiindeki 1100 hektarlık alanda incelemede bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Vali Şimşek, "Niğde tarım ve hayvancılık yöresi bir il. Aileler geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Bizde bu gerekçeden yola çıkarak göreve başladığım ilk günlerde bu bölgede 1100 hektarlık alan üzerinde 20 bin büyükbaş kapasiteli tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesi oluşturma yönünde bir çalışma başlattık. Hazırlamış olduğumuz dosyayı bakanlığımıza intikal ettirdik. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk. Bugünde bakanlığımızdan bir heyet gelerek bölgeyi yerinde inceledi.  Kendilerine göre bu bölgenin olabilirliğini değerlendirdi. Kısa sürede bir netice alacağımızı umut ediyorum." dedi.

400 KİŞİYE İŞ İMKANI

Bölgenin 400 kişiye iş imkanı yaratacağını söyleyen Şimşek şöyle konuştu:

"Burada organize hayvancılık  ihtisas bölgesi kurulduğunda ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyü katkılar sunacaktır. Her şeyden  önce et ithalatını bir nebze azaltacaktır. Ülkemiz cari açığına büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan burada hastalıklardan ari bölge oluşturulacak ve üreticilerimiz daha sağlıklı organize bir şekilde hayvancılık yapabileceklerdir. Bölgemiz için hayırlı olur inşallah. Bu bölge bittiği  zaman yıllık yaklaşık 30 bin büyükbaş  hayvan kesimi gerçekleşecektir. Yine istihdama da   katkısı olacak yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlamayı  ön görüyoruz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:36
  1. Niğde
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı

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