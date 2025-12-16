Türkiye’nin emekleri büyük! Avrupa’nın göbeğinde hafız oldular

Türkiye, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında İslam’ın ve Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde eğitim gören ve hafızlık sınavında başarı sağlayan öğrenciler için hafızlık belgesi teslim töreni düzenlendi. 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen törene, farklı şehirlerdeki HDV camilerinde eğitim alan hafızlar ve aileleri katıldı.

Dört camiden hafızlar belge aldı

Törende, Schiedam HDV Muradiye Camii, Zaandam HDV Sultanahmet Camii, Nijmegen HDV Eyüp Sultan Camii, Hoorn HDV Abdulkadir Geylani Camii bünyesinde eğitim alarak hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Yoğun katılım sağlandı

Programa Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Muhammed Emin Altın, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Servet Tiryaki, din görevlileri ile hafızların aileleri katılım sağladı. Program, Nijmegen HDV Eyüp Sultan Camii hafızlarından Ömer Kenan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hafizlik Belgesi Toreni Duzenlendi 2

“Kur’an’ı hıfz etmek büyük bir sorumluluk”

Açılış konuşmasını yapan Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Servet Tiryaki, hafızları ve ailelerini vakıf bünyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmenin büyük bir emek ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Tiryaki, hafızları tebrik ederek bu süreçte emeği geçen ailelere ve hocalara teşekkür etti.

Hafızlık sadece ezber değil

Ardından söz alan Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Muhammed Emin Altın, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Altın, hafızlığın yalnızca bir ezber faaliyeti olmadığını, aynı zamanda Kur’an ahlakını hayatın her alanında yaşama sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Bu süreçte emeği geçen hocalara ve evlatlarını Kur’an yolunda destekleyen ailelere teşekkür etti.

Belgeler takdim edildi

Törenin sonunda, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Muhammed Emin Altın, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Servet Tiryaki ve din görevlileri tarafından hafızlara hafızlık belgeleri takdim edildi. Hafızların, daha önce düzenlenen icazet merasiminde umre ödülüyle de onurlandırıldığı belirtildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.