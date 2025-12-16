Haber Merkezi Giriş Tarihi: Şimdi de Dubai çikolatasında ölüm tehlikesi
İngiliz yetkililer, geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral hale gelen 'Dubai çikolatası'na ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Son dönemde İngiltere genelinde yapılan denetimlerde, bazı ürünlerin etiketlerinde yer almamasına rağmen fıstık ve susam içerdiğinin tespit edildiği belirtilirken, alerjisi bulunan kişilerin bu ürünleri tüketmeleri halinde hayati tehlike oluşturabilecek ciddi reaksiyonlarla karşılaşabileceği ifade edildi.