Şimdi de Dubai çikolatasında ölüm tehlikesi

Bu uyarı yalnızca fıstık ve susam için değil, tüm alerjiler için geçerlidir,” dedi. Sudworth ayrıca, alerjisi olmayan kişilerin bu ürünleri yalnızca güvenilir markalar ve perakendeciler aracılığıyla temin etmeleri halinde tüketebileceğini vurguladı.