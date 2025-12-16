Cami önünden çekilmesi yetmez! Piyango hayatımızdan tamamen çıkartılsın

Buğra Kardan İstanbul

Aileleri parçalayan, ocakları söndüren, bunalımlara ve intiharlara hatta cinayetlere yol açan piyango belasına karşı kararlı bir savaş vermek zaruri hâle geldi. Allah (c.c.) tarafından men edilen, talih yerine yıkım getiren piyango biletine karşı İstanbul Valiliği’nce dün önemli bir adım atıldı. Valilik, cami avluları ve ibadethane girişlerinde bu biletlerin, diğer sözde talih oyunlarının satışına izin vermeme kararı aldı. Karar olumlu bulundu ancak yeterli görülmedi. Halkta piyango biletinin kumar olduğu ve satışının her yerde durdurulması gerektiği kanaati hakim oldu. 81 ilden valiliğin uygulamasının ilk aşamada ülke geneline yayılması ardından kumar türlerinden olan piyangonun ortadan kaldırılması çağrısı geldi.

Sosyologlar, hayatları karartan piyango biletlerine ve sözde talih oyunlarına karşı kalıcı önlem almanın vaktinin geldiğini aktardılar. Bilet satışlarına getirilen yasağın cami avluları ve ibadethane girişleriyle sınırlı kalmaması tüm kamusal alanları kapsaması gerektiğini kaydettiler. Devletin halkı kumar ve lotaryaya karşı korumakla yükümlü olduğunu ifade ettiler. İlahiyatçılar da bireyleri ve aileleri yerle bir eden piyangoya yasak getirmenin zorunluluk olduğuna dikkat çektiler. Milli Piyango İdaresi’nin kapısına kilit vurulması gerektiğine işaret ettiler.

Akit’e konuşan Sosyolog İlhami Sayan, şunları söyledi: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar toplumsal olarak meşru ve gayrimeşrunun sınırlarını belirlemek bakımından önemli. Bu karar, genç dimağlara her yasal olanın meşru olmadığını göstermek açısından da mühim. Zira yüzyıllardır bizim devletlerimiz meşruyu ve gayrimeşruyu, yasal olanı ve yasak olanı, iyi olanı ve kötü olanı helal ve haram anlayışına uygun bir şekilde belirlemiştir. Ancak yaklaşık 100 yıldır bu kavramlar gerektiği şekilde bizim kültürümüze ve inancımıza göre belirleniyor. Yani yaklaşık 100 yıldır yasal olan meşru ve helal olanı ve yasak olan da haram ve gayrimeşru olanı birebir karşılamıyor. Bu yönüyle İstanbul Valiliği’nin aldığı bu karar bu yanlışın düzeltilmesinde çok önemli bir adım olmakla beraber yeterli olmadığını düşünüyorum. Bugün memleketi ve neslimizi düşünen herkesin teslim ettiği bir gerçekliktir ki yasal veya yasa dışı gerçek veya sanal özel veya devlete ait olan bütün kumar çeşitleri kişilerin ekonomik yaşamlarını altüst etmekte ve on binlerce yuvayı da yıkmaktadır. Bu sebeple kumarın yasal olanının da yasa dışı olanının da aynı şekilde kültürümüze göre gayrimeşru olduğu ve haram olduğu ve zarar verici olduğu kabul edilmeli ve kumar resmi ile gayriresmisi ile gerçeğiyle ve sanalıyla tümüyle kaldırılmalı ve yasaklanmalıdır.

Cami önlerinde veya cami müştemilatlarında ya da camiye yakın yerlerde satılan ve bir kumar olan milli piyango biletlerinin toplum üzerinde meşru ve gayrimeşru birbirine karıştırması nedeniyle olumsuz bir etkisi vardı. Bu sebeple bu düzenleme toplumumuzda artık silikleşen meşru ve gayrimeşru kavramını yasal zeminde de netleştirmesi açısından çok çok önemlidir. Bu sebeple bu düzenlemeyi takdirle teşekkürle ve minnetle karşılamak ve devamını beklemek ve istemek gerekiyor

Kumar haberlerinde genellikle yasa dışı bahsin zararlarına yer verilmekte ve onun yakıcılığı üzerinde durulmaktadır oysa yasal kumar da yasa dışı kumar kadar yıkıcı ve zararlıdır bunun gözden kaçırılmaması gerekir.

Hukukçu da olan Sayan, “Piyangonun, kumarın tümden yasaklanarak daha düzgün ve ekonomisi daha güçlü yaşamı daha düzenli bir topluma geçilmesi gerekir bunun için geç bile kalınmıştır” dedi.