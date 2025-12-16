Sivil anayasa istemeyen baro başkanı mı olur! Teröristleri biz değil, siz iyi tanırsınız

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ı defalarca savunan, DHKP-C’li teröristlerin yardımına koşan, teröristin fotoğrafını baro binasına asacak kadar ileri giden, FETÖ’cü hakimleri savunan, geçmişte HDP ile yeni anayasa yapmaya çalışan… daha birçok skandalla gündemden düşmeyen İstanbul 1 No’lu Barosu yine skandal söylemlerle tepki çekti. İstanbul 1 No’lu Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, sivil anayasa yapılmasına karşı çıktı. Aynı zamanda Kaboğlu, AK Parti’ye muhalif herkesin terörist ilan edildiğini ileri sürdü. Vatandaşlar, “AK Parti herkesi terörist ilan etse ilk destekleyen siz olurdunuz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP yandaşı ANKA’ya konuştu. Kaboğlu, artık herkese terörist yaftası vurulduğunu ileri sürdü, “Çünkü terör yaftası o kadar kolay vuruluyor ki, kim teröristtir dediğimiz zaman, kim ki saray rejimini, kim ki Cumhur İttifakı’nı, kim ki Cumhur İttifakı görüntüsü altında parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığını ve yürütmeyi desteklemiyorsa ‘o teröristtir’ denebilecek bir eşiğe geldik. O nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dayanışma halkalarını çok genişletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sivil anayasaya karşı çıktı

Türkiye’de yaşananların sorunların sorumlusu olarak Cumhur İttifakı destekçilerini gösteren Kaboğlu, herzelerine şöyle devam etti:

“Neden o zaman 2017’de yapılan anayasa değişikliğine bile aykırı uygulamalar yapılıyor? Eğer 2017 gerçekten iyi idiyse o zaman neden sivil anayasa arayışı oluyor?”

Teröristlerin hamisi terör edebiyatı yapıyor!

İbrahim Kaboğlu’nun akılalmaz sözleri büyük infiale neden oldu. Zira Kaboğlu’nun başkanı olduğu İstanbul 1 No’lu Barosu, teröristlerin hamisi olmasıyla tanınıyor. Başı sıkışan tüm DHKP-C’lilerin yardımına koşan baro, terörist Ebru Timtik’in fotoğrafını binaya asarak alenen terör propagandası yapmıştı.

Ayrıca firari PKK’lı teröristleri “gazeteci” olarak lanse eden baronun sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşımlar da hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Skandallar unutulmadı

İstanbul 1 No’lu Barosu’nun tartışmalı hamlelerini de getirdi. Baro, 2020’de binasına DHKP-C’li terörist Ebru Timtik’in posterini asarken, 2023’te Gezi hükümlüsü Can Atalay’ın tahliye edilmesi için eylem yapmıştı. Bununla da kalmamış, 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak darbe tehdidinde bulunan cuntacı teğmenlere hamilik etmişti.

Baronun başındaki İbrahim Kaboğlu ise FETÖ’cü hakimlerin tutuklanmasına muhalefet etmiş, PKK bildirisini imzalayıp Kandil’in aparatı HDP’yle anayasa çalışması yapmaya kalkmıştı.