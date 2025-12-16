Konut fiyatlarında kritik dönüş: 21 ay sonra ilk kez reel artış kaydedildi

Türkiye ekonomisi için kritik göstergelerden biri olan konut piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Yıllık enflasyon karşısında sürekli değer kaybeden konut fiyatları, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez reel anlamda yükseliş gösterdi. 2025 Kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri, sektördeki durgunluğun sona erdiğine dair güçlü sinyaller verdi.

Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı. Böylece 21 ay aradan sonra konut fiyat endeksinde reel artış görüldü.

Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.