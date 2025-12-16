Nükleer değil ama dünyanın en güçlüsü

Fransız basını, Türkiye’nin en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel 'Gazap' bombasını mercek altına alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fransız basınından Science Post, Türkiye’nin en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası GAZAP’ı mercek altına alırken, “bugüne kadar tasarlanmış en güçlü nükleer olmayan silah” olarak tanımladı.

‘ASKERİ DENGELERİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE’

Haberde, bu adımın yalnızca teknik bir gelişme olmadığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyenin “askeri dengeleri etkileyebilecek nitelikte” olduğu vurgulandı.

Ayrıca, “Türkiye, insansız hava araçları ve otonom savunma sistemlerindeki başarısının ardından, şimdi de konvansiyonel silahlarda küresel kritik eşiği aştı” ifadeleri kullanıldı.

‘NÜKLEER DEĞİL AMA EŞİ BENZERİ YOK’

GAZAP bombası, IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Fransız basını, mühimmatın Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildiğini belirterek, “Bu silah bir atom ya da hidrojen bombası değil, ancak yıkım kapasitesi açısından nükleer silahları hatırlatan sonuçlar doğurabiliyor” değerlendirmesine yer verdi.

Haberde GAZAP için, “tam anlamıyla termobarik, yani oksijeni kullanarak yanan bir konvansiyonel silah” tanımı yapıldı.

‘GÜÇLÜ VE ÖLÜMCÜL ŞOK’

GAZAP’ın çalışma prensibini ayrıntılı şekilde aktarılırken, bombanın patlama anında havaya yayılan patlayıcı maddenin oksijenle birleşerek devasa bir ateş topu oluşturduğu son derece güçlü ve ölümcül bir şok dalgasının izlediğini ifade edildi.

Yaklaşık 970 kilogram ağırlığındaki bombanın, “3 bin dereceye varan bir sıcaklık üretebildiği ve bu ısının beton ile çeliği dahi eritebildiği” kaydedildi. Haberde, bu özelliğin GAZAP’ı klasik konvansiyonel bombalardan ayıran en kritik unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

‘10 BİN PARÇA, 1 KİLOMETRELİK ALAN’

GAZAP’ın aynı zamanda parçacık etkili bir mühimmat olduğuna dikkat çekilen haberde, “patlama sırasında yaklaşık 10 bin metal parçanın bir kilometrelik bir alana yayıldığı” bilgisi paylaşıldı. Bu etki için, “Bu sayı, geleneksel parçacık bombalarının yaklaşık üç katı” ifadelerini kullandı.

Bu yönüyle GAZAP’ın yalnızca anlık değil, geniş alanlı ve yüksek yoğunluklu bir yıkım oluşturabildiği belirtildi.

‘TÜRKİYE NÜKLEER OLMADAN CAYDIRICILIK İNŞA EDİYOR’

Haberde özellikle Türkiye’nin nükleer silaha sahip olmamasına rağmen bu çapta bir mühimmat geliştirmiş olmasına dikkat çekildi. Bu durum “Ankara’nın nükleer silahlar yerine, son derece etkili ve kullanımı esnek konvansiyonel silahlar üzerinden bir caydırıcılık stratejisi inşa etmesi” şeklinde yorumladı.

GAZAP’ın, F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere mevcut hava platformlarından atılabilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken, “Bu da silahın operasyonel kullanımını son derece pratik hale getiriyor” değerlendirmesine yer verildi.

YERALTI HEDEFLERİ İÇİN ‘HAYALET’

Fransız basını, GAZAP ile birlikte tanıtılan NEB-2 ‘HAYALET’ bombasına da özel bir parantez açtı. Haberde, Hayalet için “GAZAP’tan daha az güçlü, ancak yer altı hedefleri açısından çok daha derin nüfuz kabiliyetine sahip” ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2025 tarihli bir açıklamaya atıf yapan Fransız kaynaklar, HAYALET’in “kaya ve toprak içinde yaklaşık 90 metre derinliğe kadar ilerleyebildiğini” yazdı. Bu özelliğiyle bombanın özellikle “yer altı sığınakları ve bunker sistemleri” için geliştirildiği belirtildi.

Bununla birlikte haberde, GAZAP ve HAYALET için “iki silah birbirini tamamlayacak şekilde tasarlandı ve aynı operasyonel senaryoda birlikte kullanılabiliyor” değerlendirmesi yapıldı.

‘DÜNYANIN EN GÜÇLÜ NÜKLEER OLMAYAN BOMBASI’

Haberde, GAZAP’ın bugün itibarıyla dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası olduğunu vurgularken, tüm zamanların en güçlü silahı unvanının 1961’de Sovyetler Birliği tarafından test edilen Çar Bombası’na ait olduğunu hatırlattı.

Haberin sonunda “Türkiye, nükleer silaha sahip olmadan da modern savaşın gerektirdiği caydırıcılığı sağlayabilecek bir askerİ kapasiteye ulaştığını açık biçimde göstermiş durumda” denildi.

GAZAP’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE ürünü olan GAZAP, yaklaşık 970 kg yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombası.

GAZAP, patlama anında çevreye yayılan parçacıklar sayesinde yaklaşık metrekare başına 10.6 parçacık oranıyla, sahadaki hedefleri etkisiz hale getirmede önemli bir tehdit oluşturuyor.

Standart Amerikan yapımı MK-84 bombasıyla kıyaslandığında, GAZAP yaklaşık üç kat daha fazla güce sahip ve bu, onu rakipsiz bir konuma yerleştiriyor.