'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kendisini arayan bir kişinin, “Yeşil” olduğunu ve Suriye’de bir evde kaldığını iddia etmişti. Bu iddia Terörsüz Türkiye sürecine karşı bir girişim olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak, Öztürk’ü arayan kişinin Türkiye’de olduğunu ve yarı açık cezaevinde bulunduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Yeşil” olduğunu iddia eden kişinin ifadesine ulaştığını belirterek, yaşananları köşesine taşıdı.

Selvi, söz konusu kişinin gerçekte “sahte Yeşil” olduğunun ortaya çıktığını savunarak, sürecin arka planına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: " Saygı Öztürk’ü arayarak 'Ben Yeşil'im diyen kişinin 'sahte Yeşil' olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince 'Bu tam bir meczupmuş' dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var. Şahıs ifadesinde 'Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar' demiş."

GAZETECİLİK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ DERSLER ÇIKARILMALI

Selvi’nin aktardığı ifadeye göre, söz konusu kişi, gözlerinin bağlandığını, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve burada bazı gazeteciler tarafından sorgulandığını iddia etti.

İfadede Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk’ün isimlerinin geçmesi dikkat çekti.

Olay, özellikle çözüm süreci tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelmesi nedeniyle siyasi ve medya çevrelerinde de farklı değerlendirmelere yol açtı.

Selvi, bu sürecin bilinçli olarak provoke edilmek istendiğini öne sürerken, gazetecilik açısından da önemli dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte, kamuoyunda oluşan “Yeşil ortaya çıktı” algısı da resmi olarak yalanlanmış oldu.