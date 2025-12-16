CHP lideri bozgunculuk yapıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Diyanete bağlı olması lazım” sözleriyle tepki çeken CHP lideri Özgür Özel toplumu germeye devam ediyor.

ALEVİ İSTİSMARCISI

Özel’in ruh halini Akit’e değerlendiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise, şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye süreciyle iç cephemizin güçlendirildiği, toplumsal barışın sağlamlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bazı muhalefet partilerinin terörün bitmesini istemediğini gözlemliyoruz. Özgür Özel bu süreçte ayrıştırıcı açıklamalar yaparak siyasi rant devşirmeye çalışmasın. CHP’nin omurgasını oluşturan Alevi toplumuna boş bir söz üzerinden ‘sizi savunuyoruz’ demesini doğru bulmuyoruz. Alevi toplumu devletinin yanında olduğunu her zaman göstermiştir. Özel’in günübirlik politikalar için Alevi toplumunu diline dolamasını istemiyoruz.”

ASLİ GÖREVİ TAKOZLUK

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şöyle konuştu: “CHP zihniyetinin asli görevi, milleti ayrıştırmak, birlik ve beraberliği baltalamak, ülkemizin önüne takoz olmaktır. CHP, milli birlik ve kardeşlik için başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini mertçe sabote edemediği için namertçe arkadan dolanmayı tercih ediyor. ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ diyen Selahattin Demirtaş’a güzellemeler düzerken, Demirtaş’ın patronuyla görüşmeye karşı çıkarak süreci baltalıyorlar. Oysa, PKK üzerinde Demirtaş’ın hiçbir ağırlığının, etkisinin olmadığını herkes bilir. Alevi katliamlarının altında da CHP’nin imzası olduğunu görürüz. Kürt vatandaşlarımızın PKK’nın kucağına itilmesinin tek sorumlusu da CHP zihniyetidir. Stockholm sendromunun adresi CHP’dir. Dersim’i unutmayın! Önce kendi kirli tarihleriyle yüzleşmeleri gerekir.”