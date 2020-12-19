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Teknoloji Türkiye’nin elektronik markaları ‘Turkcell Pasaj’da buluşuyor
Teknoloji

Türkiye’nin elektronik markaları ‘Turkcell Pasaj’da buluşuyor

Dijital operatör Turkcell, e-ticaret dünyasına giriyor. Operatörün ‘Turkcell Pasaj’ adlı elektronik pazar yeri platformunda telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürün bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:49:00 -
Türkiye’nin elektronik markaları ‘Turkcell Pasaj’da buluşuyor

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini belirtti. Özdal, “Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördük ve bu alandaki varlığımızı ‘Turkcell Pasaj’la bir üst seviyeye çıkarttık” dedi. Özdal, şunları söyledi: “Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. ‘Turkcell Pasaj’ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkân tanımak için kurduk. ‘Turkcell Pasaj’ı tercih eden müşterilerimiz bundan böyle Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek. ‘Turkcell Pasaj’, satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark oluşturacak bir platform olacak.”

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