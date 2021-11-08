Türkiye’nin ekonomisi üretim odaklı büyüyor

Uluslararası finans kuruluşları ve bankalar, üretim odaklı büyüyen Türk ekonomisinin güven verici atılımlarını göz önünde bulundurarak büyüme tahminlerini yukarı doğru revize ediyor. Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yıl sonu itibariyle yüzde 6’dan yüzde 9.2’ye çıkarırken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da 3.5 puan yükselterek yüzde 9’a yükseltti. Ekim ayı ihracatı pandemiye rağmen yüzde 20.2 artışla 20 milyar 800 milyon dolara, 12 aylık ise 215. 7 milyar dolara çıktı. Zillet ittifakının ‘batıyoruz’ yaygarasına rağmen verilen tarihi rekorlar kırmasını Akit’e değerlendire uzmanlar, özel açıklamalarda bulundu.

Krizi fırsata çevirdik

Ekonomist CFO Mustafa Özbay: “Ülke ekonomisi, hukuk sistemimiz ve güvenlik konularında yapılan birçok muhali ve yalan açıklamalar Türkiye’nin üretim odaklı büyüyen ekonomisini baltalamaya yönelik hamlelerdir. Küresel anlamda yaşanan pandeminin yıkıcı etkilerine rağmen Türkiye doğru stratejik hamlelerle süreci lehine çevirmeye başlamıştır. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 9 olarak belirtilmiştir. Bu oran Avrupa’ya bakıldığında rekor niteliktedir. Türkiye krizi fırsata çevirdi. Özellikle Çin’de yaşanan lojistik sorunlar, hammadde tedariklerindeki fiyat artışları, dünya ekonomilerinde beklenen enflasyon paralelinde oluşan fırsat ortamı Türkiye’nin stratejik hamleleriyle büyük bir ihracat atılımına dönüşmüş durumda.”

Dünya gücümüzün farkında

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül: “Uluslararası finans kuruluşlarının, Türkiye’nin ekonomik verilerini yukarı seviyelere doğru revize etmesi, ülkemizin hamlelerinin küresel çapta yankı uyandırdığının ve karşılık bulduğunun göstergesidir. Kriz var algısına boyun eğmeden, doğru stratejik hamlelerle devam ettiğimiz sürece söz konusu büyüme pozitif yönde devam edecektir. Türkiye’nin uluslararası arenada güçleniyor. Ekonomik büyümemiz daha fazla söz sahibi olmamıza zemin hazırlayacaktır. ‘Kriz var’ söylemlerine kulak asmamak gerekir. Türkiye’nin üretim odaklı büyümesi, uluslararası finans camiaları tarafından da kabul görmeye başladı.”