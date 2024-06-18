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Ekonomi Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltildi
Ekonomi

Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltildi

Yeniakit Publisher
2024-06-18 00:30:00 -
Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltildi

Fitch Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e yükseltti.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yer alan raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.

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