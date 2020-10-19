Türkiye'nin e-postası YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den 7/24 kesintisiz hizmet veren ve Turkcell veri merkezleri kalitesiyle güvenli e-posta hizmeti sunan YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın sonunda kullanıma açılan YaaniMail, kullanıcı verilerini yurt içinde güvenle saklıyor.

Bireylere @yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hizmeti sağlayan YaaniMail, kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor.

Turkcell'li olmayanların da yararlanabildiği YaaniMail ile e-postalara her yerden hızlıca erişmek, yüksek performans ile e-posta göndermek ve aranan e-postalara kolayca ulaşmak mümkün.

Web ve mobil uygulamalarının sade tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunan YaaniMail, yüksek teknolojik altyapısı ile spam ve virüslere karşı da koruma sağlıyor.





- "Yerli ve milli çözümlerimizle kullanıcılarımızın yanındayız"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turkcell'de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."





- Kurumsal kullanıcılar da yararlanabiliyor





Verilen bilgiye göre, kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail'in sunduğu güvenli, hızlı ve gelişmiş e-posta hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor.

Kurumların en çok ihtiyaç duyduğu yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunan YaaniMail, kullanım kolaylığıyla da dikkati çekiyor. YaaniMail kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün.

Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar, alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde destek ekipleri Turkcell kalitesiyle 7/24 hizmet sunuyor.



