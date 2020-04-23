  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden “Biz Türkiye’yiz” mesajı

Türkiye’nin dört bir yanından 80 anaokulu öğrencisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-23 17:04:39 -
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerden “Biz Türkiye’yiz” mesajı

Türkiye’nin dört bir yanından 80 anaokulu öğrencisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.


Van’dan Çanakkale’ye, Ağrı’dan İstanbul’a kadar anaokulu öğrencileri sosyal medya üzerinden “Biz Türkiye’yiz” klibi oluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanından anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan etkinlikleri için video hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı meydanlarda kutlayamayan çocuklar, kırmızı beyaz kıyafetler giyerek evlerini de Türk bayrakları ile süsledi. Çocuklar hazırladıkları videoda “Biz Türkiye’yiz” mesajı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı