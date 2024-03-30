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Ekonomi Türkiye'nin doğayla iç içe ilimizdeki o projesi ezber bozdu: Önemli projeden biri değer katacak! Büyük plan
Ekonomi

Türkiye'nin doğayla iç içe ilimizdeki o projesi ezber bozdu: Önemli projeden biri değer katacak! Büyük plan

Yeniakit Publisher
2024-03-30 21:07:00 - 2024-03-30 21:30:51
Türkiye'nin doğayla iç içe ilimizdeki o projesi ezber bozdu: Önemli projeden biri değer katacak! Büyük plan

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden en dikkat çeken projeden biri olan Kamp Merkezi, Kayseri'ye hem değer katacak hem de turist çekecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden en dikkat çeken projeden biri olan Kamp Merkezi, Kayseri'ye hem değer katacak hem de turist çekecek.

Kayseri'de eşi benzeri olmayan bir kamp merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kamp Merkezimizi Erciyes'e yakın bir noktada özellikle iş adamları, gruplar, okulların 365 gün kullanabilecekleri çeşitli eğitim ve etkinliklerin yapılacağı bir yer olacak. Türkiye'de ses getirecek ve turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Burası ilk etapta 4 ve 6 kişilik 50 adet bungalov evin yer alacağı bir yer olacak. 365 gün kullanılacak kamp merkezimizi bu yıl tamamlayacağız. Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri. Ana merkez binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreş yer alacak.

Burada Kayseri içinden veya şehir dışından gelerek toplu organizasyon yapmak isteyenler burada kamp yapacak, aileleriyle zaman geçirecek. Veya bir eğitim kurumu bir eğitim kampı olarak kullanacak. Erciyes'e kayak yapmaya gelenler turistler de burada kamp yapabilecek. Bu kamp merkezimizde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak bir finans yönetimi kullanacağız. Kayseri'ye en çok değer katacak projelerden biri olacak inşallah. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi.

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