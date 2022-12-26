Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye'nin, TANAP ve TürkAkım gibi dev projelerle tedarik sorunlarını ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Selahaddin Yıldırım, dikkat çekici bir yazıya imza attı.

Doğalgazın yeni merkezinin Türkiye olacağını ifade eden Yıldırım, Doğruhaber'deki yazısında şunları kaydetti:

"Doğalgaz merkezi olmak için altyapısı ve konumuyla tüm yeterliliğe sahip olan Türkiye’nin yeni rolü, Avrupa’nın enerji sıkıntısını çözecek mi ve enerji savaşlarına ara verilmesine katkı sağlayacak mı?

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye, TANAP ve TürkAkım gibi dev projeler ile tedarik sorunlarını ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahiptir. Karadeniz’de milli imkanlarla çıkarılacak olan yerli gaz da mevcut altyapıyla hem ülkenin hem de Avrupa’nın enerji kullanımına sunulacaktır.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in uzun zamandır mevcut hatların kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergahlar için ciddi bir enerji diplomasisi faaliyetleri yürüttüğünü biliyoruz. Bir yandan yeni lokasyonlardan gelecek yeni doğalgaz boru hatlarıyla alakalı ülkelerle görüşmeler yapılırken, bir yandan da ortaklaşa gaz arama ve sondaj iş birlikleri için de ikili görüşmeler uzun zamandır devam etmektedir.

Yeni kaynaklar ve yeni hatların rotasının Türkiye olması, dünyanın enerji sıkıntısını çözme ve enerji savaşlarına engel olma misyonunun ülkemize verildiği şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye’nin enerji tedariği ve altyapısıyla doğalgaz merkezi olması konuşulurken, Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazı karaya çıkarmak için insanüstü kabiliyetler sergilenen çalışmalar da çok önemlidir. Şu an test ve devreye alma işlemleri yapılmakta olup, çalışmaların %80’i tamamlanmıştır. Deniz tabanından karaya çıkacak gaz Filyos tesislerinde işlenecek, ayrıştırması yapılacak ve ulusal gaz iletim sistemlerine aktarılarak milletimizin kullanımına sunulacaktır. Bu sürecin tamamlanması sonucu Türkiye’nin enerji arz ve talep dengesinden dolayı ortaya çıkan yüksek maliyeti aşağı seviyeye çekmesi kaçınılmaz bir durumdur.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle küresel piyasalarda ortaya çıkan enerji emtia fiyatlarında anormal fiyat artışlarından, yenilenebilir enerji ve yeni doğal gaz kaynaklarımızla daha az etkilenmek adına güzel çalışmalar yürütmekteyiz.

2012 yıllarına baktığımızda, 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 250-300 dolar bandında iken şimdi doğal gaz fiyatının küresel piyasalarda 1400-1500 dolar seviyelerinde bulunması enerji konusunda yapılan çalışmaların ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin enerji konusunda yaptığı çalışmalara baktığımızda; doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri ile yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında devreye soktuğu projelerin bir devrim niteliğinde olduğu bir gerçektir.

Ülkenin enerjide ticaret merkezi haline dönüşmesi, Türkiye için olduğu kadar Avrupa için de bir fırsattır."