Türkiye'nin doğalgaz, enerji sektöründe rolü artıyor: Resmen harekete geçti! ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Avrupa'nın enerji ihtiyacında Türk dünyasının konumu güçleniyor.

Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz alımı görüşmelerinde olumlu netice aldı.

Bakü ile 1 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmadan ayrı olarak, yıl sonuna kadar da Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz alınacak.

Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi. Bu anlaşmaların realleşmesi ile Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye de bunun deposu olarak Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin enerji ve gaz teminatında alternatifsiz bir duruma geleceği gözüküyor.''

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Türk gazı Avrupa pazarında

Macaristan'ın anlaşma yaptığı bir diğer ülke de Türkmenistan.

Türkmenistan, Hazar Denizi'ne kurulacak Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nu kullanmak istiyor.

trthaber'in aktardığı haberde: Koridor, daha önce TANAP'ın faaliyete geçmesiyle kurulmuş, Hazar Denizi'ndeki zengin yataklar Avrupalı tüketicilere ulaşmaya başladı iafedelerine yer verildi.

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Türkiye de bu hafta Macaristan'la doğal gaz ihracatı konusunda anlaştı. Böylece, Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihraç etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolünü artıracak.

trtOcak ayında da Türkiye ve Bulgaristan arasında 13 yıl boyunca 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Macaristan, pazar gününden bu yana Türk dünyası ile doğal gaz tedariki konusunda birçok anlaşma yaptı. Bu kapsamda, Bakü'den 1 milyar metreküp daha doğal gaz alacak olan Macaristan, Türkiye ve Türkmenistan'dan da doğal gaz ithal edecek.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 8 adet düşüşle 512 adet olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 115 oldu.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı altıncı hafta da düşüş seyrini sürdürdü. Geçen hafta ülkede kule sayısı 10 adet düşüşle 632 adet oldu. ABD'de enerji firmaları, üst üste yedinci haftada da faaliyet gösteren sondaj kule sayılarını azalttılar. Baker Hughes tarafından yayınlanan verilere göre, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 25 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla sonlanan haftada 10 adet düşüşle 632 adete düştü. Böylece son 7 haftalık düşüş 48 adede ulaştı. Kule sayısı son 17 haftanın 16'sında düşüş gösterdi. 28 temmuz-4 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak geriledi.

Enerji günlüğünde yer alan haberde: ABD'de petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise 93 adet azaldı.Verilere göre, Ülkede petrol sondaj kule sayısı 8 adet azalarak 512 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 115 adet oldu. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı da değişmeyerek 5 adet oldu.Sondaj kulelerinin 613 adedi karada, 16 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 8, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 ve iç sularda bulunan kule sayısı 1 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 567 adedi yatay (Herizontal), 50 adedi yönlü (Directional), 15 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı.En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet azalarak 307 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 5 adet azalarak 107 adet oldu. Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 7 adet düşüşle 320 adet seviyesine indi. Kaynak: ABD'de sondaj kule sayısı azalışını sürdürüyor.