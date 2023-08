Türkiye'nin doğalgaz, enerji sektöründe rolü artıyor: Resmen harekete geçti! ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Türkiye'nin büyük adımı: Macaristan, pazar gününden bu yana Türk dünyası ile doğal gaz tedariki konusunda birçok anlaşma yaptı. Öte yandan Türkiye'ye her an müjde gelmesi an meselesi. Türkiye son dönemde ülkenin dört köşesinde hızlıca petrol ve doğalgaz arıyor. Çin'de petrol fiyatları Asya seansında hafifçe yükseltirken ve ABD'li yetkililerin petrol, doğalgaz adımları ise merakla bekleniyor.