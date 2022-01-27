Türkiye'nin doğal gazında müthiş gelişme

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.

Türkiye'nin en büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.

Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaya mart ayı sonunda başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 ayrı Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 1 süreci tamamlanacak.

Türkali-7'den sonra yeni arama kuyusu kazacak

Fatih sondaj gemisi şu anda Türkali-7 kuyusunu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor.

Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak.

Boru hattının yolculuğı sığ denizden derine uzanacak

Karadeniz'deki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

Karadeniz'in yaklaşık 170 kilometre açığında bulunan üretim tesisinden karaya doğal gaz taşıyacak boru hattının yapımı öncelikle kıyı kesimden başlayacak.

Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak.

Sığ deniz bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar deniz tabanına gömülecek.

Derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemini aynı şirkete ait Castorone isimli gemi yapacak.

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, haziran ortasında sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor.

Boruları İtalya'dan alınacak

Hat için ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20'si geçen haftanın sonunda Filyos Limanı'na ulaştı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor. Boruların taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

Boruların tamamı, İtalyan şirket Tenaris'ten tedarik edilecek.

Söz konusu şirket dünyada enerji endüstrisi olmak üzere çelik boru ve ilgili hizmetlerin küresel üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Üretimde kademeli artış

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

540 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.