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Gündem Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfi dünya medyasında gündem oldu
Gündem

Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfi dünya medyasında gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi. Böylece Türkiye'nin mevcut gaz rezervi keşfi 405 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu keşifler dünya basınında gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:24:00 -
Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfi dünya medyasında gündem oldu

Dünyanın gözü Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervimize çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve su altı robotu Kaşif de yeni rezervler için göreve hazırlanıyor. Öte yandan yeni rezerv keşfi dünya basınında da büyük yer aldı.

Türkiye'ye ilk müjde 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp doğalgaz keşfiyle geldi. Ardından önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp rezerv daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece söz konusu bölgedeki rezerv 405 milyar metreküp olarak revize edildi.

Doğal gaz keşfi dünya basınında

Yıllık 40-45 milyar metreküp tüketimi olan Türkiye'nin yaklaşık 10 yıllık ihtiyacına karşılık gelen bu rezerv, dünya kamuoyunun da gündeminde önemli yer işgal etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz Reuters ajansı, 2023'te başlayacak ilk gaz akışı ile Türkiye'nin enerjide Rusya, İran ve Azerbaycan'a bağımlılığının azalacağını belirtirken, 2025'ten itibaren 15 milyar metreküp gaz akışı öngörüldüğünü kaydetti.

Amerikan Associated Press ise "Enerji uzmanları 405 milyar metreküplük gazın önemli olduğunu söylüyor ama Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yetmeyeceğini söylüyor" ifadesini kullandı.

Fransız AFP "Türkiye'nin ekonomisi salgın sebebiyle hassaslaştı, para birimi zayıfladı. Ülkede yüksek maliyetli enerjiye olan bağımlılığın hafiflemesi ümit ediliyor" dedi.

Arap gazetesinden çarpıcı manşet: Pazarlık gücü Türkiye'de

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Arap dünyasına yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesi de "Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz alım sözleşmelerinin dörtte birinden fazlasının süresi önümüzdeki sene doluyor. Türkiye'nin pazarlık gücü artacak, daha iyi fiyattan sözleşme yapma fırsatı doğacak" tahmininde bulundu.

Kanuni sondaj gemisinin rotası Karadeniz

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bugün İstanbul’a ulaşacak gemi, Haydarpaşa Limanı'na çekilecek. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor. Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

 

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Yorumlar

elektronik ve haberleşme müh.

yinemi gaz çıkardılar:)))))
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serdar

HAMDOLSUN REİSİM SAYESİNDE HERŞEYİMİZ VAR IPHONE 11 İMDE VAR İNCEK PRESTİGE DE EVİMDE VAR ALTIMDA RANGE ROVER 2019 SUV DA VAR.ÇALIŞIYORUZ BİNİYORUZ ALLAH REİSİMDEN RAZI OLSUN .ÇALIŞIN BİNİN CAAAHAAAPELİLER GİBİ YATMAYIN AĞLAŞMAYIN
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